Gazzetta - La reazione di Demme alla nuova esclusione dalla lista serie A

Napoli Calcio - Diego Demme resterà fuori dalla lista serie A del Napoli. Il centrocampista tedesco era rientrato nuovamente in lista in queste ultime gare doveil suo contributo è stato prezioso (suo l'assist per il gol di Rrahmani contro la Salernitana). L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela la reazione di Demme quando ha saputo di dover restare fuori.

Esclusione Demme lista serie A

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: