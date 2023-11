Gazzetta - La reazione a caldo di De Laurentiis al gol di Kovalenko

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta la reazione in tribuna al Maradona del presidente De Laurentiis al gol di Kovalenko:

"Per tutto questo, quando al novantesimo Victor Kovalenko ha scagliato il suo gancio destro da k.o. il presidente ha lasciato rapidamente la tribuna d’onore, dove aveva visto la partita con a fianco i fratelli Cannavaro, per incontrarsi con i dirigenti: il ds Mauro Meluso, il responsabile scouting Maurizio Micheli e il club manager Antonio Sinicropi. Nessun colloquio con Garcia. Non era il momento. Verrà quando ci sarà, presumibilmente oggi, l’esonero ufficiale e i saluti".