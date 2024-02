Gazzetta - La prossima Champions sarà la più ricca di sempre: cambiano premi e voci d'incasso, cifre e dettagli

La qualificazione alla prossima Champions League è un obiettivo primario del Napoli in questa stagione. Partecipare ibnfatti al prossimo torneo garantisce premi decisamente più ricchi di quest'ultima edizione. Parliamo di cifre decisamente più alte. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha anticipato quali saranno i nuovi premi della Champions League 2024-25.

Montepremi della nuova Champions League 2024 2027

Con il nuovo ciclo 2024-27 arriva la grande riforma. Quasi una rivoluzione: gruppo unico invece di otto e 36 squadre al posto delle tradizionali 32. Più partite, più incassi da tv e sponsor, e inevitabilmente più milioni per le squadre. Tra spese, solidarietà e Uefa (230 milioni all’anno per le casse di Nyon), ai club restano quasi 3,4 miliardi. Così distribuiti: 2,5 alla Champions, 565 all’Europa League e 285 alla Conference. L’aumento più forte rispetto al ciclo precedente è proprio per la Champions: +500 milioni.

I 2,5 miliardi di euro della Champions verranno suddivisi in 3 voci: qualificazione alla competizione, i risultati ed infine un'altra che sarebbe una sorta di mix tra market pool e ranking storico. La partecipazione vale per ogni club 18,6 milioni invece di 15,6. Ma la cifra più esatta è 20,3 perché ci sono un altro paio di voci fisse.

Successi, qualificazioni, coppa valevano 600 milioni e ora schizzano a 950. Anche se una vittoria singola premia di meno (2,1 milioni invece di 2,8), ci sono più gare. Poi i vari passaggi di turno aumentano il loro contributo (vedi grafico): gli ottavi regalano 11 milioni invece di 9,6; i quarti 12,5; le semifinali 15; e sollevare la coppa addirittura 25 (allo sconfitto 20). Sono state aggiunte altre due voci. Una che premia le prime 8 del gruppo (2 milioni) ma non dimentica le altre 28 (un milione a testa). Un’altra legata al piazzamento nei campionati nazionali, secondo criteri ancora da definire: si va da quasi un milione fino a 10 milioni.

L'ultima voce, quella ranking-market pool, incide di meno come montepremi complessivo. Il sistema è molto complesso. La componente più consistente somma la posizione nel market pool nazionale (che viene assegnato ai singoli club) con quella nei risultati degli ultimi cinque anni (individuali). Sono 36 quote come i club: il migliore prende 37 milioni, l’ultimo uno. La seconda componente, meno ricca, considera i risultati degli ultimi dieci anni. In questo caso, il migliore prenderà sui 10 milioni mentre l'ultimo appena 300mila euro.