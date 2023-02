Gazzetta - La profezia di ADL su Osimhen nell'estate del 2020

Calcio Napoli - Nessuno nei maggiori campionati europei ha segnato più di Victor Osimhen dall’inizio del 2023. L'attaccante del Napoli è davvero un rullo compressore in questi primi due mesi del nuovo anno. le sue reti sono belle e soprattutto pesanti in termini di punti per la squadra.

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola sottolinea come De Laurentiis aveva detto che sarebbe stato un Napoli osimehniano. Anche se con qualche tempo di ritardo possiamo dire che il presidente del Napoli ci ha visto lungo: