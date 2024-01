Gazzetta - La preparazione atletica in estate è stata toppata clamorosamente: mai feeling tra Garcia e squadra

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport punta il dito contro la preparazione atletica fatta in estate da Garcia ed il suo staff:

"Mazzarri ha ereditato da Garcia una squadra in riserva di energie e mentalmente a terra. Per carità, gli errori sono da dividere in parti uguali tra gestione tecnica e società, ma se la questione rinnovi ha minato la serenità dello spogliatoio campione d’Italia, è altrettanto vero che la preparazione atletica estiva è stata toppata clamorosamente, mentre nel rapporto tra Garcia e lo spogliatoio non è mai scattata la scintilla".