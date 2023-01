Gazzetta - La non qualificazione alla Champions sarebbe una sciagura economica per l'Inter

Calcio Napoli - La qualificazione alla prossima Champions League diventa un obiettivo di vitale importanza per le casse societarie dell'Inter come evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Una minoranza rumorosa, ma pur sempre minoranza. San Siro ribollirà della passione degli interisti, consapevoli che la stabilità della società oggi più che mai dipende dai risultati: non qualificarsi per la Champions sarebbe una sciagura economica e il modo migliore per restare attaccati ai primi quattro vagoni è competere per il primo posto".