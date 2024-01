Gazzetta - La «new era» si è trasformata in un incubo con numeri impietosi: Mazzarri flop

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento del Napoli:

"La «new era» si è trasformata in un incubo, con numeri impietosi. A Torino è arrivata la terza gara consecutiva in A senza gol segnati e pure la settima gara con almeno due gol subiti: solo nel 2009-10 era andata peggio nel girone di andata. Un crollo clamoroso, che ha tanti padri e al momento nessuna cura. Il cambio di panchina non è servito: anzi, con Walter Mazzarri la squadra ha abbassato ulteriormente la media punti non soddisfacente di Rudi Garcia"