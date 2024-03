Gazzetta - La "New 3ra" del Napoli ha un qualcosa di maledetto

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea un aspetto importante sul momento che sta attraversando la squadra allenata da Francesco Calzona:

"La "New 3ra" ha un qualcosa di maledetto: quei tre - inteso come gli scudetti - tanto desiderato e atteso, continua a essere un limite insuperabile per questo Napoli, che contro il Torino spreca l'ennesima occasione di rilanciare per la corsa Champions e buca ancora l'appuntamento con la terza vittoria consecutiva, mai arrivata in stagione".