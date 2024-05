Gazzetta - La missione di Conte sarà rigenerare gli acquisti flop di quest'anno: c'è un nome su tutti

Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport una delle missioni più delicate che spetterà ad Antonio Conte sarà quella di rigenerare gli acquisti bocciati in questa stagione. In primis Lindstrom. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

"Una delle missioni più delicate sarà quella di rigenerare gli acquisti della scorsa estate, clamorosamente bocciati da tre allenatori su tre. Jens Cajuste è quello che ha giocato di più. E chissà che la cura Conte non faccia effetti anche su Natan. E occhio a Lindstrom, vedremo cosa ne penserà Conte".