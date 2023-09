Gazzetta - La Lazio vuole Zielinski a parametro zero: Lotito gli ha fatto una promessa

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la Lazio non avrebbe abbandonato la possibilità di acquistare Piotr Zielinski da svincolato. Per il quotidiano, i biancocelesti sarebbero ancora interessati a Piotr. Il polacco, senza la firma del nuovo contratto, da febbraio può accettare qualsiasi offerta.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"L’incertezza di oggi apre a vari scenari per il domani. Un calciatore di questo livello, a parametro zero, godrebbe di ottimo mercato. Potrebbe ridiventare un’opzione anche per la Lazio, che pur avendo acquistato Kamada e Guendouzi potrebbe aver bisogno di rinforzare il reparto in caso di cessioni rilevanti. E proprio i biancocelesti gli avrebbero garantito di mantenere lo stesso ingaggio per i prossimi tre anni. Zielinski inoltre ritroverebbe un allenatore che conosce bene e che lo stima, come Sarri".