Gazzetta - La Juve ha quasi cinque volte i debiti del Napoli: il dato

Calcio Napoli - A fare la differenza tra Napoli e Juventus è anche il peso dei debiti a bilancio. In questo caso non c'è partita tra gli azzurri ed i bianconeri che viaggiano ormai in profondo rosso da decenni:

"E questo, guardando ai risultati del campo in questa stagione (specie con l’eliminazione Champions della Juve che produrrà una contrazione di entrate) diventa un punto a favore del Napoli che al momento è competitivo al top in Italia e in Europa, con una spesa non elevata e soprattutto con perdite di bilancio controllate: 52 milioni (questo dato al giugno 2022) contro i 239,3 di (profondo) rosso del controverso bilancio approvato solo pochi giorni fa dal cda juventino".