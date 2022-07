Gazzetta - La Juve ha colmato il gap con le milanesi, Napoli indebolito

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta ha fatto una panoramica generale per quanto riguarda in questo momento le squadre di serie A. Il mercato è ancora aperto e tutto può cambiare, ma secondo la rosea il Napoli si è indebolito rispetto a

d un anno fa:

"Presto per dire che la Juve fa paura, ma la strada è tracciata, anche perché quella che sta finalmente nascendo è la Juve di Allegri. Intanto il gap tecnico con Inter e Milan sembra colmato, mentre la Roma, per motivazioni e non solo, ha superato un Napoli impoverito dagli adii di KK e Mertens"