Gazzetta - La Juve e il Napoli con cui il Milan si sta contendendo la Champions hanno una rosa superiore a quella a disposizione di Pioli

Napoli - Il Milan s’è complicato la vita da solo. Diversi gli errori strategici compiuti, secondo la Gazzetta.

"Mercato d’inverno adeguato. All’acquisto di Tomori andava sommato un centravanti vero, non Mandzukic. Così sono arrivate nel girone di ritorno cinque sconfitte: troppe. La Juve e il Napoli con cui il Milan si sta contendendo la Champions hanno una rosa superiore a quella a disposizione di Pioli. Non si può chiedere a un allenatore di fare un miracolo che duri mesi. Non è finita, certo. Il Milan ha le qualità per andare a Bergamo e battere l’Atalanta. Anche se non troverà una squadra già in vacanza. Con Gasperini quell’eventualità non esiste"