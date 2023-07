Gazzetta - La grande fuga dal Napoli: il malessere della vittoria scudetto

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport definisce la grande fuga quella che sta avvenendo nel Napoli dove in poco tempo hanno lasciato Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, due artefici importanti dello scudetto:

"Quest’estate, nelle arene all’aperto del Golfo, si proietta «La grande fuga dal Napoli». Vinto lo scudetto, è iniziato il fuggi fuggi. Il primo ad andarsene è stato Luciano Spalletti, l’allenatore, uomo inquieto per natura e forse deluso dalla gestione societaria del trionfo. A seguire Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo: come si fa a dire di no alla Juve, tanto più a una Juve da ricostruire, situazione ideale per modellare la materia a modo proprio?

Quanto a Kim, il gigante coreano irriso un anno fa con l’ironia tabagista delle Marlboro, delle Camel e delle Kim, è tutta colpa della clausola. Il Bayern sta per bonificare i 58 milioni della postilla liberatoria e se lo porterà via."