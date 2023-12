Gazzetta - La fame di Osimhen deve essere da esempio per tutti: ha onorato il Pallone d’oro africano inventandosi dal nulla un assist

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Victor Osimhen contro il Cagliari. Praticamente ha vinto la gara da solo prima segnando la rete del provvisorio 1-0 e poi inventandosi un assist pazzesco capitalizzato al massimo da Kvaratskhelia.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Su una palla vagante in area Osimhen era circondato da cinque avversari: impensabile succedesse qualcosa. E invece Victor ha onorato il Pallone d'oro appena vinto inventando dal nulla un assist per Kvaratskhelia, che ha segnato regalando a Mazzarri una vittoria fondamentale. La fame di Osimhen, trascinante come lo scorso anno, deve essere un esempio per tutti"