Gazzetta - La clausola Osimhen va pagata in un'unica soluzione. Victor ha solo un club nella sua testa

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione riguardo la possibile destinazione futura dell'attaccante Victor Osimhen sul quale c'è una clausola da 130 milioni.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"E allora di sicuro non spaventerà la clausola rescissoria che Osimhen e il suo entourage sono riusciti a strappare al Napoli in sede di rinnovo: 130 milioni di euro, ovviamente da pagare in un’unica soluzione, come da regolamento. Victor è il giocatore più pagato della storia del Napoli, ma quei 10 milioni netti che percepisce in azzurro – e che pesano enormemente sul bilancio del club – avrebbero un peso irrisorio per le casse del Psg.

Il nodo, infatti, potrebbe essere rappresentato dal desiderio di Victor di sbarcare in Inghilterra: la Premier è da sempre il grande obiettivo di Osimhen e anche Oltremanica gli estimatori non mancano. A dirla tutta, nella testa di Victor, il Chelsea avrebbe una corsia preferenziale, anche perché è lì che ha giocato il suo idolo Drogba. Il problema è che il Chelsea oggi (e forse anche la prossima estate) non può garantire al nigeriano la Champions, cosa che invece potrebbe trovare all’Arsenal, altro club pronto a iscriversi alla volata per il 9 azzurro".