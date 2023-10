Gazzetta - L'umore di ADL è nero perché ha perso Osimhen per una gara amichevole: il retroscena

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un Aurelio De Laurentiis praticamente di umore nero dopo la diagnosi dell'infortunio di Victor Osimhen. Il presidente sa che praticamente potrà riavere l'attaccante a disposizione, sulla carta, per un massimo di 9 gare (salvo complicazioni, per poi riperderlo nuovamente stavolta causa Coppa d'Africa.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Umore nero anche per il presidente del Napoli, che perde un giocatore in un’amichevole. Tra l’altro Osimhen per infortuni subiti in nazionale con il Napoli nelle prime stagioni ha già saltato 19 gare in azzurro (16 nel 2020-21, 3 nel 2022-23) e ora si rischia di arrivare a 25.

Se poi valutate che in gennaio il club perderà il giocatore, impegnato nella Coppa d’Africa, capirete perché Aurelio De Laurentiis si arrabbi sulla gestione degli atleti di Fifa e Uefa, valutando che avrà il suo giocatore migliore solo per un mese o poco più nel resto dell’anno solare, lo spazio di nove partite. Poi se ne riparlerà in febbraio. Di sicuro un calendario meno “carico” di appuntamenti aiuterebbe gli atleti a gestirsi meglio".