Meglio Sarri o Spalletti a Napoli? Gazzetta: Maurizio integralista dalle visioni vittimistiche, Luciano ha due grandi meriti

Calcio Napoli - L'arrivo da avversario di Maurizio Sarri al Maradona evoca sempre dei ricordi con la sua esperienza sulla panchina del Napoli dove sfiorò lo scudetto con 91 punti. Da quella annata ne è passata di acqua sotto i ponti. Interpellato sugli azzurri, Sarri ha recentemente dichiarato: "Impressiona per quanto è forte, merito del coraggio avuto sul mercato da Giuntoli. Questa squadra è più fisica e ha una rosa più profonda rispetto alla mia". Secondo Gazzetta si è trattata di una stilettata del tecnico verso il suo ex presidente De Laurentiis.

Rapporto De Laurentiis Sarri

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si concentra sui rapporti non idilliaci che ci sarebbero tra Sarri e De Laurentiis. Secondo il quotidiano i due non si sono lasciati proprio benissimo. Nello specifico il presidente lo accusava di non sfruttare tutta la rosa a disposizione e non solo. Questa dinamica con Spalletti è venuta a cadere perchè Luciano ha dato spazio praticamente a tutti da quando siede sulla panchina azzurra: