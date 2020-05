Gazzetta - L'obiettivo stagionale del Napoli è la Coppa Italia: Gattuso e squadra ci credono e puntano a conquistare il trofeo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul Napoli e la Coppa Italia: "La Coppa Italia è l’obiettivo del Napoli in questa stagione. Ed è anche il traguardo più alla portata, considerato che è ancora in corsa per la Champions League, dove deve giocare la gara di ritorno degli ottavi, a Barcellona, dopo 1-1 dell’andata. Nulla è da escludere, in ogni modo, anche se vincere al Camp Nou non è un’impresa semplice da realizzare. Ci crede Rino Gattuso e con lui anche i giocatori. Che intravedono nella Coppa Italia la possibilità di restare nell’olimpo del calcio nazionale, oltre alla certezza di avere garantito un posto nella prossima Europa League. L’inizio di stagione aveva lasciato presagire a tutt’altro epilogo. Ma Gattuso ha saputo restituire ai giocatori quelle motivazioni venute meno con la crisi autunnale".