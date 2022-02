Gazzetta - L'Inter farà ricorso per le due giornate a Bastoni: il piano dei nerazzurri

Notizie calcio Napoli - L'Inter farà ricorso per le due giornate di squalifica a Bastoni. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega quale è il piano della società nerazzurra per avere il prima possibile il suo difensore che è stato squalificato per i fatti del derby di Milano. Sicuramente salterà la gara di Napoli.

Sconto squalifica Bastoni: il piano dell'Inter