Gazzetta - L'idea Gattuso nasce ad inizio novembre! De Laurentiis aveva pensato ad Allegri ma...

Notizie Calcio Napoli -Il benvenuto a Rino Gattuso va oltre la formalità. A lui spetterà il compito di risollevare il Napoli, di riportarlo in zona Champions, quantomeno. Lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“Aurelio De Laurentiis l’ha scelto convinto, aveva pensato a Max Allegri, ma la discussione con l’ex allenatore della Juventus è stata chiusa in pochi minuti, dopo il suo no. L’idea Gattuso, in ogni modo, ha invaso i pensieri del presidente già a inizio novembre, dopo l’ammutinamento dei giocatori e la reazione debole dello stesso Ancelotti. Quella sera si è spenta la luce, il Napoli è piombato nel buio totale per uscirne soltanto martedì sera, con la vittoria sul Genk”