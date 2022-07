Gazzetta - L'ex azzurro Maksimovic piace ad una neopromossa: i dettagli

L'ex azzurro Nikola Maksimovic potrebbe tornare in A. Il difensore serbo ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Genoa e, come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, piacerebbe molto al Lecce.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Ad esempio il Lecce sinora è rimasto nascosto per Maksimovic, ma il nazionale serbo ha voglia di prepararsi al Mondiale giocando nella massima serie. Il suo stipendio non è alla portata del club salentino, ma alla lunga potrebbero determinarsi anche le condizioni giuste per un cambio di maglia".