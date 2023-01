Gazzetta - L'arbitro Sacchi ha chiesto scusa ai calciatori Inter per l'errore su Acerbi

Calcio Napoli - L'Inter non ha gradito per niente la direzione di gara dell'arbitro Sacchi il quale ha commesso un grave errore annullando una rete regolare a Francesco Acerbi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, lo stesso arbitro ha chiesto scusa ai calciatori nerazzurri a fine partita:

"L’Inter si aspetta ufficialmente adesso che l’arbitro venga fermato, anche perché il peso specifico dell’errore sul campionato nerazzurro è difficilmente calcolabile. Tra l’altro a fine partita lo stesso Sacchi avrebbe ammesso ai giocatori dell’Inter di aver sbagliato”