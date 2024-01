Gazzetta - L'Al-Shabab avanza per Politano: approccio formale con il suo agente

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'offerta araba pervenuta per il cartellino di Politano:

"Per Matteo Politano ci sarebbero 21 milioni di motivi per lasciare Napoli e l’Italia, trasferendosi nella dorata Arabia Saudita. Che male ci sarebbe... l’hanno fatto anche campioni rinomati ben lontani dalla fine della carriera. L’Al-Shabab, dopo aver recapitato al Napoli un’offerta da 12 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, ha compiuto un approccio formale anche con il suo procuratore, Mario Giuffredi".