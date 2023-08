Gazzetta - L'addio di Spalletti è pesante per il Napoli ma Garcia non è uno sprovveduto

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'addio di Spalletti sia pesante per il Napoli ma che comunque Garcia non è uno sprovveduto:

"Difficile che quest’anno qualcuno possa fare lo stesso errore di sottovalutare il Napoli. L’addio di Spalletti è pesante, perché Luciano aveva creato qualcosa di magico in campo e nello spogliatoio. Ma Garcia non è uno sprovveduto, sa che questa squadra non ha bisogno di stravolgimenti o rivoluzioni ma di semplici linee guida alternative a quelle che già conosce bene. E poi, con Kvaratskhelia e Osimhen lì davanti, nulla può essere precluso in partenza a questo Napoli".