Gazzetta - L'accorgimento tattico di Mazzarri sui movimenti di Kvara e Politano: il retroscena

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia anche un accorgimento tattico che Mazzarri ha già apportato praticamente fin da subito nella squadra. Lo si è visto infatti molto spesso durante la gara contro l'Atalanta:

"Tra l’altro Mazzarri ha già fatto capire di avere in mente alcuni accorgimenti tattici per mettere le proprie stelle nella maniera più comoda di colpire. Un esempio: Kvara e Politano che cominciano ad accentrarsi e incrociarsi per non rischiare di essere sempre raddoppiati sulle fasce. Per rendere il Napoli sempre più imprevedibile".