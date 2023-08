Gazzetta - Kvaratskhelia non ha intenzione di creare problemi per il rinnovo: sulle richieste incide la variabile Osimhen

Calciomercato Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulle trattative per il rinnovo di contratto del calciatore Kvaratskhelia. Il georgiano non vuole in alcun modo rompere con il Napoli ma le cifre record del possibile nuovo contratto di Osimhen potrebbero far cambiare anche quelle di Khvicha:

"Insomma il discorso è stato già impostato e una cornice c’è. Ma premesso che Kvara è tranquillo a Napoli e non ha alcuna intenzione di creare problemi con il club, c’è da dire che lo scenario in settembre potrebbe mutare. E se Osimhen rinnoverà il proprio contratto più che raddoppiando il proprio ingaggio (da 4,5 ad almeno 10 milioni netti) può anche capitare che le richieste del fuoriclasse georgiano possano lievitare. Ma sono ipotesi, perché i tifosi aspettano che chiuda questo benedetto mercato per tirare un sospiro di sollievo per Osimhen".