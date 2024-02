Gazzetta - Kvaratskhelia ha perso il sorriso, l’anno nero del Napoli incide sul suo umore: ecco perchè soffre

Ultime notizie Napoli - Khvicha Kvaratskhelia ha perso il sorriso, l’anno nero del Napoli incide sul suo umore e sulle sue prestazioni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Un anno nero per Kvaratskhelia e il Napoli: un andamento che incide in maniera decisa sull'umore del calciatore georgiano che ha perso il sorriso oggi con il Napoli. Khvicha Kvaratskhelia ha perso il sorriso:

"Non c’è più la leggerezza dello spunto, quel piacere naturale e sublime di cercare ovunque il colpo a effetto, come in era spallettiana. Khvicha soffre perché spesso va all’uno contro tutti e finisce per pagare per tutti. Ma è chiaro che qualcosa non va"