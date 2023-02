Gazzetta - Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Maradona e Careca: nessuno in Italia ha oggi due così!

Quelli che non c’erano si sono “persi” qualcosa. Lo sottolineano sempre con un po’ di compiacimento i vecchi tifosi del Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ma forse i giovani faranno in tempo a recuperare, scrive il quotidiano:

"Con tutto il rispetto per i miti degli anni 80, Kvaratskhelia e Osimhen non possono non ricordare Diego e Careca. Nessuno in Italia ha oggi due così. Anche in Europa gli sfidanti si contano sulle dita di una mano"