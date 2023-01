Gazzetta - Kvara torna a San Siro non più da giovane promessa ma da top player: Inzaghi gli ha preparato una gabbia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kvara:

"Ecco stasera Khvicha torna a San Siro non come una giovane sorpresa, ma da attaccante temuto per il quale Simone Inzaghi ha preparato marcature e gabbie mirate a limitarne azione e fantasia. Ma i campioni si vedono proprio in queste situazioni. Nella capacità di ripetersi, magari inventandosi qualcosa di diverso. Le luci a San Siro si accendono su questo progetto di fuoriclasse che finora ha dimostrato di non soffrire pressioni o l’innalzamento dell’asticella. KK77 è pronto a lasciare il segno".