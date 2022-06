Gazzetta - Koulibaly non vuole frizioni con il Napoli. La scelta non dipende dai soldi: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly che come ogni estate sembra essere sempre vicino alla cessione.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Kalidou ha imposto una propria linea per evitare ogni possibile frizione con il Napoli e con Napoli. Ma non c’è dubbio che se Ramadani, dopo averlo preannunciato, non ha incontrato il presidente degli azzurri, significa che al momento non c’è alcuno spazio per la trattativa sul rinnovo. Proprio perché il giocatore non vuole “tirare” sull’ingaggio ma capire se realmente il pressing che ormai da quattro mesi esercita il Barcellona porterà a qualcosa. O se il Chelsea o il Psg vogliano effettivamente portare avanti una trattativa"