Gazzetta - Koulibaly-Napoli, addio a fine stagione insieme ad altri due azzurri: pronto il colpo Senesi

Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport a fine stagione saluterà Kalidou Koulibaly: il suo ingaggio di 11 milioni lordi (pari al 10% del monte stipendi totale del Napoli) non è più sostenibile dal club che punta ad un ridimensionamento dei costi senza intaccare, ovviamente la competitività del Napoli. Oltre al senegalese, andranno via anche Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj, entrambi a scadenza di contratto. Il Napoli ha già individuato le alternative. In pole c'è Marcos Senesi del Feyenoord, la trattativa è già impostata sulla base di 15 milioni e dovrebbe chiudersi velocemente.