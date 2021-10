Gazzetta: Koulibaly falloso e impreciso, il Napoli smarrisce le certezze costruite in campionato! Definito il tallone d’Achille della serata

Napoli Calcio - Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti decide di cambiare cinque undicesimi di squadra rispetto a domenica, ma alla fine chi non riposa mai sono gli esterni difensivi e quello è stato il tallone d’Achille della serata.

"Il passaggio a sinistra di Di Lorenzo è risultato negativo, tanto che il tecnico sposterà poi Malcuit, riportando nel suo ruolo tradizionale il campione d’Europa. Il Comandante Koulibaly è risultato falloso e impreciso e così il Napoli perde strada smarrendo in questa gara quelle certezze costruite in 6 prestazioni in campionato, cui si può aggiungere anche quella di Leicester"