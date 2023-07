Gazzetta - Karlsson-Napoli: c'è anche un altro club italiano in corsa

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche la Lazio sulle tracce di Karlsson dell'AZ che piace molto anche al Napoli:

"C’è da chiedersi, a questo punto, cosa c’entri tutto questo con il Napoli. È presto detto e si racchiude tutto in un nome: Jesper Karlsson, esterno d’attacco classe 1998 di proprietà dell’Az Alkmaar, un altro dei club che ha adottato questi criteri per andare alla ricerca dei talenti più funzionali. Si comprende dunque come Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, che per il momento si stanno occupando delle trattative del Napoli, l’abbiano adocchiato, insieme alla Lazio".