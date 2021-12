Gazzetta - Juventus, domani la ripresa alla Continassa: Dybala e Chiesa pienamente recuperati

Serie A - Ultimo giorno di vacanza per la Juventus prima della ripresa alla Continassa prevista per domani, giovedì 30 dicembre. E le buone notizie, per Massimiliano Allegri, riguardano i recuperi dei big infortunati prima dello stop. Oltre a Chiellini, saranno subito disponibili sia Federico Chiesa che Paulo Dybala, entrambi rimasti fuori nelle ultime due sfide del 2021 per precauzione. Nel tour de force di gennaio ci saranno, mentre qualche giorno in più servirà al brasiliano Danilo: ha ripreso a correre sul campo già da un po', ma ancora non potrà essere al 100% e quindi a disposizione. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.