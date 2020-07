Serie A - L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive su Milan-Juve: "Il Milan ne ha segnati tre in 5’: Ibra su rigore, Kessie, Leao. E nel finale Rebic ha fatto poker. Quattro gol alla miglior difesa del campionato, alla Juve che è sinonimo di solidità più di un elettrodomestico tedesco. Un film da non credere. Una pellicola dell’orrore per Sarri che assisteva con volto spettrale al suo Titanic che s’inabissava mostruosamente".