Gazzetta - Italiano-Napoli: Commisso ha già scelto Gilardino come nuovo allenatore

C'è un indizio che spinge sempre di più Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli. Non è un mistero che l'attuale allenatore della Fiorentina sia un pallino del presidente Aurelio De Laurentiis fin dai tempi dello Spezia quando riuscì nell'impresa di uscire con i tre punti dallo stadio Maradona. In quel frangente proprio il presidente della SSC Napoli gli fece i complimenti nel ventre dello stadio di Fuorigrotta.

Italiano nuovo allenatore del Napoli

Napoli - A portare sempre di più Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli c'è però un fatto nuovo. Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già individuato l'erede del tecnico nato in Germania ma dalle origini siciliane. Commisso infatti ha individuato in Alberto Gilardino il profilo a cui affidare la nuova Fiorentina. Gilardino sta facendo molto bene al Genoa dove ha conquistato una promozione in A ed ora, salvo clamorosi scenari, porterà in dote un'importante salvezza. Gilardino conosce molto bene la piazza di Firenze per averci giocato.