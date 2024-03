Gazzetta - Italiano e Palladino in cima alla lista di De Laurentiis! Rapporti non più idilliaci con la Fiorentina

Calciomercato SSC Napoli - L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ieri in conferenza stampa ha rilasciato una dichiarazione che potrebbe far pensare anche ad un addio a fine anno. Ed il Napoli resta sempre interessato, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli interessato ad Italiano?

Queste le dichiarazioni di Italiano:

«Ne ho parlato con la società, che è al corrente del mio pensiero. In questo momento siamo concentrati sui nostri obiettivi, metterei la firma per vincere qualcosa, regalare al presidente una coppa, dato che ci siamo andati così vicini in passato. Da parte mia massimo impegno e professionalità, poi vediamo dove arriviamo»

Italiano ha il contratto in scadenza a giugno con rinnovo automatico in caso di approdo in Champions o Europa League. Il tecnico viola ha sempre glissato sull’argomento, ma sta pensando anche all’eventualità di cambiare aria: