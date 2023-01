Gazzetta . Inzaghi specialista di gare secche: con il Napoli è come se fosse una finale

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive di un Simone Inzaghi specialista delle gare secche. L'incontro di domani contro il napoli è a tutti gli effetti una finale per i nerazzurri che si giocano davvero tanto:

"Vista dalla prospettiva dell’Inter, la partita di domani vale quanto una finale. Non c’è alternativa alla vittoria, se lo scudetto resta un obiettivo. Un pari non azzererebbe le possibilità, ma le minimizzerebbe. Simone Inzaghi è un allenatore da partita unica, lo dimostra il suo rapporto con le finali di Coppa Italia e di Supercoppa italiana. Da tecnico ne ha disputate sei e ne ha vinte cinque, tre di Supercoppa e due di Coppa Italia. Ha perso soltanto la finale di Coppa Italia del 2017 contro la Juve come allenatore della Lazio"