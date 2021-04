Gazzetta - Inzaghi-Lazio, rinnovo di nuovo in bilico: slitta ancora la firma, non è escluso un colpo di scena

Napoli Calcio - Quella tra Lotito e Inzaghi per il rinnovo contrattuale di quest’ultimo assomiglia sempre di più ad una sfida psicologica piuttosto che a una normale trattativa. L'allenatore della Lazio è stato spesso accostato al Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Ufficialmente l’intesa è a un passo. C’è una bozza di accordo che prevede un triennale per l’allenatore a circa 2,5 milioni a stagione più bonus. Ci sono alcuni dettagli da limare, non sono tali da rimettere in discussione l'accordo. Eppure la firma slitta, come se una delle due parti (o forse entrambe) temano uno scacco matto da parte dell’altra. Ma non è escluso neppure che una o entrambe le parti lo scacco matto lo stiano preparando davvero"