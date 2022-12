Gazzetta - Inzaghi conta molto sull'effetto Meazza per battere il Napoli e fare rimonta scudetto

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi conta molto sull'effetto Meazza per battere il Napoli e dare così vita ad una possibile rimonta scudetto:

"C’è molta voglia di calcio in Italia dopo aver assistito per un mese al Mondiale degli altri, ma un tutto esaurito a San Siro non è certo una notizia inedita. Comunque anche per la super sfida di mercoledì prossimo il superamento di quota 75 mila spettatori è praticamente cosa fatta. Non va sottovalutato comunque l’impatto dei tifosi ospiti, il settore riservato è giù esaurito da tempo, però il Meazza sarà una bolgia nerazzurra che nelle speranze dei padroni di casa dovrà frenare il Napoli: fuori casa la capolista ha vinto sei volte su sette, l’unico pareggio (0-0) a Firenze il 28 agosto scorso. L’Inter però ha raccolto diciotto punti su trenta proprio nel suo stadio, mentre in trasferta ha faticato troppo"