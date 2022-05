Gazzetta - Interesse Napoli per Barak iniziato un anno fa: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ribadisce l'interessamento del Napoli verso il centrocampista Antonin Barak del Verona. Il calciatore della repubblica Ceca sarebbe ritenuto uno dei profili ideali per ricoprire il ruolo di sottopunta nel 4-2-3-1 che ha in mente Luciano Spalletti per la prossima stagione.

