Gazzetta - Inter-Napoli, le scelte di Inzaghi: non mancano le novità. Possibile sorpresa in attacco

Serie A - Non mancano le novità di formazione nello schieramento di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro il Napoli. Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Le indicazioni della rifinitura di ieri dicono che Inzaghi in mediana insisterà con i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, 35enne alla diciassettesima di fila da titolare. Anche in attacco sarà dura rinunciare a Lautaro e Thuram, ma sono in salita le quotazioni di Sanchez che potrebbe insidiare il francese. Rispetto a Madrid ci saranno invece delle variazioni nella retroguardia e sugli esterni. Bisseck, entrato bene anche al Metropolitano, prenderà il posto di Pavard. Al centro della difesa si piazzerà Acerbi, con Bastoni a sinistra. Davanti a lui, con Carlos Augusto che tornerà dopo la sosta, dovrebbe esserci Dimarco".