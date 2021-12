Serie A - Matias Vecino ha in mano due proposte arrivate dalla Premier League per lasciare l'Inter nel corso di gennaio, ma l'uruguaiano non ha fretta di prendere una decisione e ha intenzione di riflettere bene sul futuro, considerando anche che il suo contratto con l'Inter è in scadenza nella prossima estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.