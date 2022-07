Gazzetta - Insulti ultras Lazio ad Acerbi: Sarri costretto ad interrompere l'allenamento

Francesco Acerbi sarà venduto dalla Lazio. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come ieri gli ultras della Lazio abbiano insultato pesantemente il difensore centrale durante una seduta d'allenamento in ritiro.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"È sceso in campo anche Maurizio Sarri. Ma non è bastato. Non basterà. La contrapposizione tra gli ultrà della Lazio e Francesco Acerbi continua anche sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ormai è un muro contro muro senza vie d’uscita. L’unica è la cessione del difensore lombardo. Che, in effetti, è sul mercato, ma non sarà svenduto da club romano e pertanto la sua condizione di separato in casa è destinata a durare ancora.

Ieri invece i cori e gli insulti sono ripartiti e così Maurizio Sarri ha provato a risolvere la situazione. Il tecnico ha interrotto l’allenamento e si è avvicinato agli spalti, dove si trovavano i contestatori. Ha chiesto loro di smettere, per consentire a tutti di lavorare al meglio".