Gazzetta - Insigne titolare contro il Venezia: il capitano non gioca dal primo minuto da un mese

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport lancia Insigne titolare contro il Venezia. Il capitano non gioca dal primo minuto dallo scorso 6 gennaio.

"A Venezia, Insigne tornerà probabilmente dal primo minuto. Non gioca titolare dal 6 gennaio, dalla trasferta contro la Juventus: alla vigilia di quella partita ha sottoscritto il contratto col Toronto che a giugno lo distaccherà da Napoli. Ora Insigne rincorre a suon di gol un gran finale nella storia con la squadra del cuore. Osimhen, Mertens e Insigne: Spalletti strizza l’occhio alle sue stelle del gol per far volare il Napoli".