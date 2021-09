Gazzetta - Insigne stringe i denti, ha chiesto a Spalletti di essere convocato per Leicester: la decisione del mister

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della voglia di Lorenzo Insigne di esserci contro il Leicester.

"Non vuole arrendersi, Lorenzo Insigne. E nemmeno Luciano Spalletti. Il capitano vuole esserci a Leicester, nonostante la contusione al ginocchio che gli procura ancora dolore. L’allenatore non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo talento migliore. Perché l’esordio in Europa League può significare già mezza qualificazione al turno successivo, se dovesse essere vincente. E la seconda competizione continentale è sicuramente uno degli obiettivi stagionali di questo Napoli. Da due giorni, però, Insigne si allena soltanto in palestra, una misura precauzionale per evitargli il lavoro sul campo e, dunque, i contrasti nell’applicazione degli schemi. Stamattina, si aggregherà ai compagni e proverà a forzare per capire a che punto è lo stato dell’arte. In ogni modo, Spalletti è orientato a inserirlo nell’elenco dei convocati per questa trasferta in Inghilterra che comincerà oggi pomeriggio, col trasferimento a Leicester"