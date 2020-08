Gazzetta - Insigne ha il 50% di possibilità di esserci col Barcellona! Stamattina proverà a calciare, ci sono stati piccoli passi in avanti

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne sta combattendo la sua battaglia personale contro l’adduttore infiammato. Il suo infortunio ha sparigliato un po’ le carte in mano di Gattuso, ponendogli l’incertezza lì dove avrebbe voluto soltanto sicurezze. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"Il capitano ce la sta mettendo tutta, ieri si è sottoposto alle solite terapie ed ha anche svolto parte del lavoro con i compagni, sul campo. Ci sono stati dei piccoli passi in avanti, ma la situazione resta ancora tutta da definire, nel senso che il giocatore dovrà provare a calciare e lo farà stamattina, nella seduta di rifinitura che il Napoli svolgerà prima della partenza per Barcellona. Ci sono soltanto 50 possibilità su cento che l’attaccante possa essere disponibile: se non dovesse farcela, toccherà a Elmas"