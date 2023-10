Gazzetta - Infortunio Osimhen: cosa ha detto Victor al dottore Canonico del Napoli

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un Osimhen piuttosto sereno per quanto riguarda l'infortunio in nazionale. Ieri c'è stato un colloquio telefonico tra il centravanti ed il dottore Canonico del Napoli. Stando a quanto si legge su Gazzetta, non è da escludere anche un consulto a Villa Stuart qualora le cose non dovessero essere chiare.

Infortunio Osimhen, la situazione

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: