Gazzetta - Inchiesta Juve, la Procura deposita oltre mille pagine di atti integrativi: Dybala di nuovo ascoltato dalla GdF

Calcio Napoli - Mancano 27 giorni all’udienza preliminare dell’Inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sui bilanci della Juventus legati alle stagioni tra il 2018 al 2021 e in virtù della quale è stato chiesto il rinvio a giudizio per il club bianconero e per 12 indagati, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici (ora al Tottenham).

Nella giornata di ieri – scrive La Gazzetta dello Sport – i magistrati torinesi hanno depositato al Gup, Marco Picco, gli atti integrativi relativi al lavoro svolto tra dicembre e gennaio. Un nuovo faldone di circa un migliaio di pagine contenente nuove audizioni. Ma cosa contiene il nuovo faldone? Sono raccolte le audizioni più recenti.

Tra queste c’è anche l’ultima che ha visto protagonista Paulo Dybala, risentito a Roma la scorsa settimana dalla Guardia di Finanza di Torino sul tema della seconda manovra stipendi visto il suo divorzio estivo dalla Juventus. Nelle ultime settimane i pm di Torino hanno ascoltato anche l’ex dirigente bianconero Maurizio Lombardo, ora alla Roma, e Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina ex Juve.